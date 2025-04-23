Москвичам предсказали новый температурный рекорд Вильфанд: в Москве 23 апреля будет превышен рекорд температуры

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В среду, 23 апреля, в Москве ожидается превышение предыдущего температурного рекорда, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Максимальное значение было зафиксировано в 1995 году.

Прогнозируется температура 25–27 градусов тепла. И такие значения на 12 градусов выше климатической нормы, — сказал он.

Предыдущий весенний рекорд в апреле 1995 года составил +24,3 градуса. Днем 22 апреля температура воздуха в столице достигала +23,4 градуса.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что на текущей неделе в Москву может вернуться снег. По его словам, в субботу, 26 апреля, в столице похолодает и придут аномальные ливни. Синоптик также не исключил появление осадков в виде снега. Он подчеркнул, что в воскресенье в московском регионе будут заморозки до −1 градуса.

Помимо этого, синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил, что почти летняя погода в Москве скоро закончится и на смену солнечным дням придет похолодание. Местами возможны заморозки и ночные снегопады, добавил он. Так, в среду, 23 апреля, над столичным регионом пройдет холодный атмосферный фронт, в связи с чем прогнозируется похолодание до плюс 12–17 градусов днем и плюс 3–8 в ночные часы. На небе будет облачно, возможны дожди, местами может прогреметь гроза.