Москвичам предрекли резкое потепление на следующей неделе Синоптик Шувалов сообщил о резком потеплении в Москве на следующей неделе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После заморозков москвичей ожидает резкое потепление в начале следующей недели, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в понедельник, 23 октября, температура воздуха поднимется до 12 градусов тепла. Однако через двое суток вновь наступят заморозки, добавил метеоролог.

После заморозков москвичей ожидает резкое потепление. В понедельник, 23 октября, мы попадаем в теплый сектор, благодаря чему температура воздуха поднимется до 12 градусов тепла. Пройдет двое суток, и уже утром в среду наступят очередные заморозки. Столбики термометров вновь опустятся до отметки минус три градуса, не исключен аномальный ход температуры. При этом интенсивных дождей на следующей неделе не прогнозируется. Ждать снега в столице в ближайшее время также не приходится, — рассказал Шувалов.

Ранее в Сети появилось видео первого снегопада в Москве. Жители встретили снежные осадки в воскресенье, 9 октября. Запорошенными снегом автомобили, трава и ветки деревьев оставались недолго из-за плюсовой температуры.



До этого, 8 октября, первый снег частично припорошил некоторые районы Санкт-Петербурга. Главный синоптик культурной столицы России Александр Колесов отметил, что этот день стал для жителей города самым холодным с начала мая.