Москвичам предрекли некомфортную погоду в выходные

Погода в выходные будет не такой унылой и пасмурной, которая наблюдалась в начале рабочей недели. Однако назвать её комфортной нельзя. Об этом в интервью NEWS.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, воздух в дневные часы в субботу 25 сентября прогреется до +11... +13 градусов, при этом сохранится порывистый ветер. Температура, таким образом, практически вернётся к климатической норме.

Ближе к ночи и в воскресенье, 26 сентября, погоду испортит очередной климатический циклон. Воздух будет тёплый, но пройдут дожди. Температура понизится до +9... +11 градусов, возможны порывы северо-западного ветра до 14 м/с. Для выходного дня это некомфортная погода, — сказала Позднякова.

Начиная с понедельника, 27 сентября, погода начнёт постепенно улучшаться, уменьшится количество осадков, в облаках в очередной раз появятся просветы. Уже во вторник, 28 сентября, осадки почти прекратятся, однако ночи станут холоднее. Днём температура в эти дни составит +11... +12 градусов при северо-восточном ветре. Погоду будет определять антициклон, особого тепла ждать не стоит, уточнила метеоролог.

Ранее сообщалось, что классическое бабье лето в Москве уже не наступит. При этом температура воздуха в столице прогреется максимум до 14 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.