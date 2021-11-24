Москвичам предрекли безработицу в случае исчезновения мигрантов

В Москве начнётся безработица, если трудовые мигранты исчезнут из столицы, об этом рассказал футуролог и член российского философского общества РАН Александр Кононов. Эксперт отметил, что экономика построена на труде работников из ближнего зарубежья. Об этом сообщает «Мослента».

Без трудовых мигрантов активное строительство дорог, метро, жилья, которое мы видим сейчас в Москве, да и в других городах, остановится. Это приведёт к закрытию большинства бизнесов, исчезновению множества вакансий, и, соответственно, к безработице, - подчеркнул Кононов.

Он также напомнил, что в советские времена на заводах и вредных производствах тоже трудились не москвичи, а так называемые «лимитчики» — приезжие со всей страны. При этом внимание на их национальности не акцентировалось.

Ранее на московском рынке «Садовод» произошла массовая драка. Конфликт возник между гражданами Китая и Таджикистана. Пострадал грузчик. Мужчина обратился в больницу за помощью и намерен написать заявление на нападавших в полицию.

Как рассказал сам пострадавший, его тележка помешала работникам рынка, началась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. В результате на грузчика напали сразу несколько китайцев.