Москвичам предложили выбрать имена для родившихся в зоопарке телят яка

https://static.news.ru/photo/50f90e0a-2af9-11eb-8d31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Craig Lovell/Global Look Press

Телята домашнего яка появились на свет у двух самок в Московском зоопарке 5 и 13 ноября. Горожанам предложили выбрать для них имена, так как символом 2021 года по восточному календарю будет бык.

Старший бычок чёрный с белым пятном на лбу в форме сердца и белыми ногами. Младший имеет полностью чёрный окрас. Оба детёныша встали на ноги почти сразу после рождения и начали общаться с сородичами.

Предложить имена для бычков можно с 20 ноября по 1 декабря на официальных страницах зоопарка в «ВКонтакте», Facebook и Instagram. Зоологи выберут самые звучные и огласят итоги 1 декабря.

Это первое потомство самок яков Ассоль и Пижмы. Обе хорошо приняли малышей, вылизали их и начали выкармливать. В настоящее время они вместе с телятами помещены в отдельные вольеры, где будут находиться два месяца. Потом стадо объединят. Сейчас в зоопарке, помимо самок с телятами, живёт еще двухлетний як Федя.

Первые полгода бычки будут питаться материнским молоком, а потом их переведут на традиционный рацион. Взрослых яков в зоопарке кормят травой, ветками и злаковыми смесями, а также угощают свежими овощами и фруктами.

Домашний як относится к виду парнокопытных из рода настоящих быков. Они обладают массивным телом, крепкими ногами с округлыми раздвоенными копытами и густой длинной шерстью, которая свисает ниже живота. Эти животные способны жить в суровых экстремальных условиях на больших горных высотах. У них хорошо развито обоняние, а лёгкие и сердце намного большего размера, чем у домашних коров и быков, передаёт «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что второй за 2020 год детёныш «краснокнижной» львинохвостой макаки появился на свет в Московском зоопарке. По словам директора зоопарка Светланы Акуловой, для учреждения случившееся — «большая радость и удача».