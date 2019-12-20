https://static.news.ru/photo/e225448a-2310-11ea-a3c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведёрки и пластиковые контейнеры из-под красной икры можно перерабатывать в том случае, если они пустые. Перед тем как их сдать для раздельного сбора, упаковки лучше промыть водой, сообщила замдиректора оператора по обращению с отходами в Москве «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова.

Она привела в пример недавний случай, когда водитель ведомства приехал забирать мусор из сетки в одном из районов мегаполиса и увидел, что множество полных, даже запечатанных вёдер с красной икрой заполнили весь контейнер. Их нельзя было отправить на переработку, пишет РИА Новости.

Накануне власти Мособласти решили отказаться от планов штрафовать жителей региона за несортированный мусор. Тех, кто соблюдает правила обращения с отходами, будут материально поощрять.

Введения штрафных санкций точно не стоит ожидать «в ближайшее время». Вместо этого власти региона предоставят скидку на коммунальные услуги для тех, «кто организует раздельный сбор отходов».

Штрафы за неправильную сортировку мусора обсуждались подмосковными властями с 2017 года. В сентябре 2019 года председатель областной думы Игорь Брынцалов заявил, что к этому вопросу следует вернуться после появления необходимой инфраструктуры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Росприроднадзор проверит ход реализации реформы обращения с отходами. В частности, ведомство проанализирует работу региональных операторов.