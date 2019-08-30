Фото: Сергей Булкин/News.ru

Неработающим пенсионерам Москвы с 1 сентября 2019 года на две тысячи рублей повысили минимальную пенсию с учётом городской надбавки.

С сентября повышаем городской стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров до 19,5 тыс. рублей, — написал в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, доплату получат 1,6 млн москвичей. Перерасчёт пройдёт по обычному графику в начале сентября.

Ранее News.ru писал, что Министерство финансов совместно с Банком России в сентябре представят новую модель формирования пенсионных накоплений. Об этом сообщил замминистра Алексей Моисеев.

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