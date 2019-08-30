https://static.news.ru/photo/6a109572-ccb6-11e9-913d-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Неработающим пенсионерам Москвы с 1 сентября 2019 года на две тысячи рублей повысили минимальную пенсию с учётом городской надбавки.
С сентября повышаем городской стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров до 19,5 тыс. рублей, — написал в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, доплату получат 1,6 млн москвичей. Перерасчёт пройдёт по обычному графику в начале сентября.
С сентября повышаем городской стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров до 19,5 тысяч рублей. Доплаты к пенсиям получат 1,6 млн московских пенсионеров, причем 44 тысячи из них - впервые. Перерасчет пройдет по обычному графику в первой декаде сентября.