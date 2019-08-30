Фото: Сергей Булкин/News.ru

Статус памятника федерального значения могут придать бесланской школе № 1 в Северной Осетии, где в 2004 году произошёл теракт. Об этом сообщила представитель комитета «Матери Беслана» Анета Гадиева.

В настоящее время готовятся документы для придания статуса федерального памятника школе и объектам на её территории. Это говорит о том, что объекты будут под охраной, защитой государства, — цитирует Гадиеву...