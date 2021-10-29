Москвичам пообещали ясную ночь на Хэллоуин

Ночь на Хэллоуин в Москве будет довольно ясной. Температура составит плюс четыре — шесть градусов. Осадков не ожидается, об этом NEWS.ru рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Днём температура поднимется до 10–12 градусов тепла. Ожидается переменная облачность, и также без осадков.

В начале следующей недели погоду будет определять антициклон. Сохранится сухая, облачная погода. Ночами станет прохладнее. Днём температура также немного снизится — до семи — девяти градусов выше нуля.

Она отметила, что начнётся постепенное снижение давления. Кроме того, усилится влияние циклона, начиная с 3–4 ноября.

Ранее сообщалось, что как минимум до 3 ноября в европейской части России продержится температурная аномалия — семь градусов выше нормы. Скорее всего, тёплая погода сохранится и далее. Такой прогноз представил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, уже в пятницу в облаках появятся просветы, температура воздуха составит от восьми до 11 градусов тепла, в субботу она вырастет до 13 градусов.