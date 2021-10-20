Москвичам пообещали «взрывной всплеск» температуры

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в четверг в Москве ожидается до +13 градусов и небольшие дожди. Также будет резкое падение атмосферного давления. Об этом пишет РИА Новости.

В столице сегодня взрывной всплеск температуры до плюс 11–13 градусов, в Подмосковье — плюс 9–14. По сути, нас природа перебросила в климатическое прошлое на месяц назад, — сказал специалист.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Синоптик уточнил, что воздушные потоки будут плотными и порывистыми.

Атмосферное давление после резкого падения будет держаться на уровне 732 мм ртутного столба. Это скажется на самочувствии метеозависимых людей — могут появиться головные боли, а артериальное давление будет меняться. В связи с этим рекомендуется иметь под рукой тонометр и лекарства, назначенные врачом.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, какой будет погода на территории России в ноябре. В центре и на северо-западе страны температура ожидается в пределах климатической нормы.