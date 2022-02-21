Москвичам пообещали тёплую погоду до конца февраля

21–23 февраля в Москве ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, однако до конца месяца в столице будет преимущественно тёплая погода, рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. По его словам, 24–26 февраля ожидается небольшое похолодание из-за гребня высокого давления, пишет «Москва 24».

Гребень высокого давления выходит 24, 25, 26 февраля, и за счет этого ветер станет меняться на северо-западный. Температура окажется все равно выше нормы, но ночью похолодает. В ночь на четверг ожидается −2...-7, на пятницу прогнозируется −3...-8, на субботу будет −1...-6. Дневные температуры в эти дни все равно сохранятся высокие — порядка −1...+4. От минуса утром до плюса к полудню, — пояснил Цыганков.

В субботу и воскресенье, 26 и 27 февраля, в Москву вернётся тепло: ночью будет от −3 до +2 градусов, а днём жителей столицы ожидает температура от нуля до пяти градусов тепла. Цыганков подчеркнул, что последний день месяца, 28 февраля, также будет тёплым.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни на Сахалине, Камчатке, Курильских островах, в Хабаровском и Приморском краях ожидается сильнейший ветер. По его словам, он будет вызван бушующим в Тихом океане циклоном. Синоптик предупредил, что ряд регионов накроет ураган со скоростью ветра 33–38 метров в секунду.