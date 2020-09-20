Москвичам пообещали сухую и тёплую неделю

https://static.news.ru/photo/b4709e34-fbe8-11ea-b67b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Погода в столице России на предстоящей неделе будет сухой и тёплой. Воздух может прогреться до 20–22 градусов. Об этом рассказала главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Познякова.

Дневная температура сегодня — 14–16, в последующие дни начнётся адвекция тёплого воздуха, во вторник уже максимальная температура составит плюс 19–21, в последующие дни до субботы включительно — максимально 20–22, — цитирует синоптика РИА Новости.

Специалист добавила, что ветер будет менее сильным и без порывов. До субботы осадков не ожидается. Атмосферное давление в течение недели будет повышаться и к выходным дням составит 755 миллиметров ртутного столба.

Метеоролог пояснила, что бабье лето в столицу уже не вернётся, поскольку 22 сентября — День осеннего равноденствия, после которого говорить о лете уже нельзя.

Ранее NEWS.ru писал, что синоптики спрогнозировали мягкую и снежную зиму в России. Они предполагают, что в центральной части страны снежный покров появится в двадцатых числах ноября.