Москвичам пообещали спад жары

19 августа в Москве закончится жара, температура незначительно снизится, пройдут небольшие дожди, пообещал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. В беседе с «Интерфаксом» он отметил, что в среду в городе будет +27... +29, облачно и лёгкий дождь.

Изменения погоды ждать уже совершенно недолго. Вот эта жаркая погода была обусловлена отрогом высокого давления с центром восточнее европейской территории, на Урале, а по западной периферии этого антициклона перемещаются очень жаркие воздушные массы из Средней Азии, из Туркменистана, — объяснил синоптик.

При этом с северо-запада на Москву идёт область низкого давления, циклоническая область. Больше всего ощущаться циклон будет в СЗФО, сказал Вильфанд.

А вот в ночь на четверг, 19 августа, и днём будет уже достаточно сильный дождь, облачно, давление понизится и температура заметно упадёт — примерно до +22. И всё равно это выше нормы для этого периода на три градуса.

И к выходным температура снизится ещё на пару градусов, в зависимости от района будет от +20 до +25. Ночью в столичном регионе будет около +17... +19 градусов.

В Москве в начале недели сохраняется сильная жара, которую в четверг сменят грозовые дожди. Об этом ранее предупреждал и ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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