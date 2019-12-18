https://static.news.ru/photo/613fc152-2198-11ea-b769-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве ожидается усиление ветра с порывами до 17-22 м/с. Соответствующее предупреждение распространило столичное управление МЧС.

В период с 00:00 до 21:00 19 декабря в Москве ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 17-22 м/с, — говорится в сообщении.

Жителям рекомендовали соблюдать осторожность, в частности, обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции. Предупреждение вынесли и автомобилистам. Их попросили снизить скорость движения и соблюдать дистанцию.

Ранее NEWS.ru писал, что небольшие дожди с мокрым снегом ожидаются в Москве в ближайшие дни. Этому будет способствовать влажный и тёплый атлантический воздух. Его несут в столичный регион циклоны, которые перемещаются по северу европейской территории России.