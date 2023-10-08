Москвичам пообещали резкое потепление на следующей неделе Вильфанд: в Москве с 12 октября ожидается повышение температуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Прохладная погода продержится в Москве до середины следующей недели. Затем жителей столицы ожидает потепление, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, в воскресенье, 8 октября, температура будет низкой, поскольку город окажется в тыловой части циклона. Минимальные и максимальные значения в течение суток составят от двух до пяти градусов в Москве, в области до минус двух градусов. Похожая ситуация продлится до среды включительно, но в четверг, 12 октября, воздух прогреется.

Погода совершенно редкая, совершенно не соответствует. Завтра будет температура на четыре градуса ниже нормы, она сохранится до среды включительно. В четверг будет резкое повышение температуры, она будет примерно на 3–4 градуса выше нормы, — отметил Вильфанд.

Синоптик подчеркнул, что с 9 по 11 октября в Москве будет облачно и дождливо. На город может опуститься туман, не исключено, что выпадет мокрый снег, но осадки будут несильными. Однако, считает синоптик Михаил Леус, их хватит, чтобы образовать корку льда на дороге, поэтому призвал водителей и пешеходов быть внимательными во время движения.

Ранее Вильфанд сообщил, что после обильных ливней, которые обрушились на Приморье и Сахалин, в этих регионах ожидается улучшение погоды. По его словам, с 9 октября там станет намного меньше осадков, хотя точный прогноз сделать сложно, так как регион находится во власти мощного циклона, и все процессы там происходят очень быстро.