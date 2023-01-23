Москвичам пообещали потепление к концу недели Метеоролог Шувалов: погода в Московском регионе станет теплее к концу недели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в Москве и Московской области станет теплее к концу недели, рассказал «360» метеоролог Александр Шувалов. По его словам, она останется однородной, а время от времени будут небольшие снегопады. при этом ночью температура поднимется до двух-семи градусов мороза, а днем — до одного-четырех градусов.

Погода на этой рабочей неделе очень однородная, я бы сказал, что здесь главенствует инерционный прогноз — завтра так же, как вчера. Но с небольшим повышением, ослаблением этого слабого мороза к концу недели, — рассказал Шувалов.

Метеоролог подчеркнул, что серьезные снегопады в столичном регионе ожидаются только к 30 и 31 января. Он добавил, что объявление Гидрометцентром желтого уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и гололедицы является преувеличением. По его словам, ситуация в Московском регионе не носит экстремального характера. При этом сильному ветру просто неоткуда взяться, отметил эксперт.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее рассказал, что 30 и 31 января в Москве ожидается снегопад. По его словам, высота снежного покрова достигнет 29–34 см, но серьезных заморозков не ожидается. Он подчеркнул, что погода в Москве снова похожа на традиционно зимнюю.