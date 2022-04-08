Москвичам пообещали пасмурные и дождливые выходные

Выходные 9 и 10 апреля в Московском регионе будут пасмурными и дождливыми. Осадков будет достаточно и в начале следующей недели, а в ночное время не исключено выпадение мокрого снега, рассказала в беседе с NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Погода преимущественно облачная. В субботу местами небольшой дождь в дневные часы, в воскресенье дождь в течение всех суток, — сказала синоптик.

Ночью температура в Москве составит +4...+6, днём воздух будет прогреваться до +10...+12.

11 апреля тоже будет достаточно дождя. Температура будет чуть ниже, порядка +8...+10 и повышаться в последующие дни она не станет. В ночные часы не исключены осадки в виде дождя и мокрого снега, — отметила специалист.

Синоптик добавила, что в течение апреля ещё возможны отрицательные температуры. По её словам, заморозки в столичном регионе не исключаются до конца мая.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко предупредила, что весной погода очень неустойчива, с утра может быть тепло, а днём поднимется ветер. Если человек оделся легко, то велик риск переохлаждения и простуды. Специалист посоветовала носить непродуваемые и непромокаемые вещи и заботиться о том, чтобы голова, руки и ноги всегда были в тепле.