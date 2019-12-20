https://static.news.ru/photo/77bb5434-23b7-11ea-acd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пасмурная погода без осадков ожидается 21 декабря в столице и Подмосковье.

Согласно данным синоптиков, днём столбики термометров покажут от 0 до 2 градусов тепла, а по области — от минус 3 до плюс 2 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

По-прежнему влажность воздуха будет сохраняться повышенной, а содержание кислорода в воздухе очень низким (в среднем на 25 единиц меньше нормы), — отметили специалисты.

По их словам, в первую очередь это повлияет на людей, которые страдают хронической кислородной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, нарушением сердечного ритма и атеросклерозом сосудов, а также на гипо- и гипертоников, передают «Метеоновости».

Ранее NEWS.ru писал, что 2019 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Причём не только для России, но и в Северном полушарии в целом.