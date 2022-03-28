Москвичам пообещали «однородную» погоду без солнца

С 28 марта по 3 апреля погода в Москве будет определяться деятельностью циклона, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он пообещал жителям столицы «однородную» погоду без солнечного света, пишет Lenta.ru.

28 марта во второй половине дня и ночью сильные осадки в виде снега, мокрого снега, затем, уже ночью, даже в виде дождя. Ночная температура будет умеренно теплая — около нулевой отметки. Днём 29 марта уже два— четыре градуса. А в последующем совершенно однородный режим погоды до конца недели, — заявил Вильфанд.

Он добавил, что до конца недели в Москве будет стоять хмурая и облачная погода. Осадки продолжат выпадать до конца недели преимущественно в виде мокрого снега. Днём температура в столице будет достигать примерно двух — четырёх градусов тепла, а ночью будет падать до минус пяти градусов.

Ранее Вильфанд сообщил, что в середине мая начнётся период «опасного солнца». В эти дни солнце станет источником опасного для человека уровня ультрафиолета.