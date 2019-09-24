Фото: Сергей Булкин/News.ru

Холодный сентябрь ещё не признак того, что морозные дни придут очень скоро. Стужа может смениться достаточно тёплым октябрём, предупредили в Московском метеобюро.

Вполне вероятно, что временами температура воздуха в столице в дневные часы будет достигать +15–20 градусов, сообщила главный специалист организации Татьяна Позднякова.

Погода вернётся к норме в октябре. Может, даже будут периоды, когда температурный режим будет чуть выше климатической нормы, — цитирует метеоролога РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что режим подачи тепла в Москве будет зависеть от фактической погоды. Согласно ныне действующим нормам, отопительный сезон начинается при среднесуточной температуре воздуха ниже +8 градусов в течение пяти дней.

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