Москвичам пообещали мягкую скандинавскую погоду в Новый год

https://static.news.ru/photo/45a50356-404d-11eb-b442-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Синоптики прогнозируют в новогоднюю ночь в Москве до минус восьми градусов. Снегопада не будет, заявил специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в ночь на 31 декабря столбики термометров в столице опустятся до минус 10 градусов. Днём ожидается от трёх до восьми градусов мороза. А в ночь на 1 января синоптики прогнозируют до восьми градусов мороза.

Тишковец рассказал, что в Новый год осадков, вероятнее всего, не будет, однако к тому времени сформируется достаточный снежный покров.

Будет мягкий, скандинавский тип погоды, — цитирует РИА Новости эксперта.

Он отметил, что это произойдёт благодаря тому, что в последней декаде декабря наступят устойчивые минусовые показатели и температура вернётся к климатической норме. Благодаря этому ожидается несколько зарядовых снегопадов в канун Нового года. В первых числах января снежный покров в Москве увеличится до 15–17 сантиметров.

Ранее Тишковец заявил, что погода в январе 2021 года в Москве прогнозируется неустойчивая. Ожидаются оттепель и крещенские морозы до минус 30 градусов. Он добавил, что, возможно, на Рождество — 7 января — температура воздуха в столице составит −12–17 градусов по Цельсию. Количество осадков не сильно превысит норму, а может, даже и уложится в стандартный объём.

Зима в России может стать гораздо короче, чем обычно, а весна — продолжительнее. Это связано с глобальным потеплением, считает глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, в отдельных регионах зима может стать короче на десять и более дней. К тому же на территории страны увеличивается длительность теплового периода. Такой температурный сдвиг главный метеоролог страны связывает с «невероятным потеплением», которого раньше не было. Только за последние 30 лет температура воздуха в январе в среднем поднялась на два градуса, писал NEWS.ru.