Москвичам пообещали мягкий февраль без лишних осадков

Февраль в Москве ожидается довольно мягким, без сильных морозов и с умеренным количеством осадков. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Февраль, несмотря на свой суровый нрав, не просто подхватит тёплую эстафету января, но и увеличит аномалию, — отметил синоптик.

По его словам, среднемесячная температура, которая в норме составляет минус 11,1 градуса ночью и минус 4,2 градуса днём, превысит многолетние значения на 2–4 градуса.

Максимальные отклонения ожидаются в начале месяца. В середине предполагается арктическое вторжение, которое понизит температуру и даже вернёт её в климатическое русло. Но это продлится недолго, и уже в конце зимы столбики термометров вновь поднимутся значительно выше стандартных средних значений.

При это осадки окажутся в норме или лишь слегка её превысят — не более чем на 10%.

Наибольший вклад — до 40% от месячного объёма — в показания осадкомера внесёт первая декада, — сообщил Тишковец.

Ранее Тишковец рассказал, что в минувшем январе погода в московском регионе была почти на один градус выше климатической нормы. При этом осадков выпало больше на треть.