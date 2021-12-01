Москвичам пообещали морозы на следующей неделе

Погода как будто почувствовала, что 1 декабря пришла календарная зима. Ещё вчера было до 7,5 градуса тепла — это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений в Москве, — а сегодня температура понизилась до комфортных зимних двух — четырёх градусов мороза. Однако научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью NEWS.ru сообщил, что на следующей неделе значительно похолодает.

В ближайшую неделю такая погода сохранится, ночами даже иногда будет до −11 градусов. Днём максимальные температуры составят минус один — градуса градуса. К 3 декабря температура повысится, возможен мокрый снег, — сказал Вильфанд.

Он отметил, что температура воздуха будет примерно на четыре градуса выше нормы. После 4 декабря температура начнёт понижаться, придёт антициклон, будет облачно с прояснениями. С 6 декабря в столице и вовсе подморозит, будет минус 6–11 градусов днём при отсутствии осадков.

По словам Вильфанда, в ближайшее время на оттепель рассчитывать не стоит. Она может наступить лишь после первой декады этого месяца.

Ранее сообщалось, что в европейской части России зимой ожидаются морозы до минус 20 градусов и сменяющие их оттепели. Это связано с глобальным потеплением. О погодных перепадах также сообщил Роман Вильфанд. По его словам, предстоящей зимой в Европейской России изменчивость погодных условий будет высокой.