Москвичам пообещали летнее тепло на следующей неделе

Москвичам пообещали летнее тепло уже на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в пасхальные выходные ожидается от 12 до 18 градусов тепла, а уже в следующий вторник, 26 апреля, температура в столичном регионе в дневные часы составит от 16 до 21 градуса.

Это показатели мая, мы идём с опережением климатического графика почти на 10 градусов, — добавил метеоролог.

Он уточнил, что «отправной точкой» для весеннего потепления станет именно Пасха, а ночью в понедельник, 25 апреля, ожидается от 14 до 19 градусов тепла, также пройдут локальные дожди, в основном в тёмное время суток. Во вторник, 26 апреля, выглянет солнце и могут прогреметь первые грозы.

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что на Пасху, 24 апреля, в Москве ожидается небольшая облачность, местами возможен небольшой дождь, но в целом погода будет комфортной: сильного ветра или резкого потепления в этот день жителям столицы ожидать не стоит. По словам синоптика, температура воздуха в Москве на Пасху прогреется от +3 до +8 градусов ночью и от +9 до +12 градусов днём. Позднякова подчеркнула, что эти показатели соответствуют апрельской климатической норме столицы.