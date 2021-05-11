Москвичам перед выходными пообещали сильные дожди

https://static.news.ru/photo/dea0b3be-b2ff-11eb-9fc8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова пообещала москвичам в пятницу, 14 мая, сильные дожди. Она также рассказала о погоде на выходные, пишет РИА Новости.

Так в субботу и воскресенья ожидаются кратковременные дожди с разной степенью интенсивности. Будет достаточно тепло — до 22 двух градусов выше ноля. Температура ночью также повысится и составит порядка плюс 11-13 градусов.

Дневная температура останется на уровне 20-22 градуса. В воскресенье дожди ожидаются меньше, температура существенно не изменится, — сказала Поздянкова.

Он уточнила, что в выходные температура воздуха превысит климатическую норму на 4-5 градусов.

Ранее сообщалось, что жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за порывистого ветра. Предупреждение будет действовать до 21:00 среды, 12 мая. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. В Москве днём ожидается до +24 градусов. Ночью температура опустится до 10–12 градусов тепла.