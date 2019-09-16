https://static.news.ru/photo/34f5775e-d896-11e9-b74d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) имеют право снимать с машин посторонние предметы, загораживающие номера, поэтому автомобилистов из Москвы и гостей столицы призвали не закрывать номера своих машин.

В ГКУ «АМПП» объяснили, что для фиксации припаркованных на платных парковках машин инспекторы имеют право убирать посторонние предметы с их номеров. Таким образом, автомобилистам, пытающимся сэкономить на парковке, всё равно грозит штраф, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, с начала года сотрудники московского паркинга выявили 1728 автомобилей Mercedes и 1656 BMW с закрытыми номерами. Владельцы этих машин чаще других пытаются таким образом сэкономить на парковке.