Москвичам обещают «бабахнуть» морозами в январе

https://static.news.ru/photo/b0e04ef2-4046-11eb-9303-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в январе 2021 года в Москве прогнозируется неустойчивая. Ожидаются оттепель и крещенские морозы до минус 30 градусов по Цельсию, рассказал журналистам ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он добавил, что, возможно, на Рождество — 7 января — температура воздуха в столице составит −12 — −17 градусов по Цельсию.

В январе средняя температура будет где-то на 2-4 градуса выше нормы, это не так много, но погода будет очень разная, неустойчивая <...> И крещенские [морозы] к 19 января, там может бабахнуть и до минус 29-30 в Москве. Понятно, всё ещё может меняться и пересчитываться. Но уже сейчас видно, что погода будет очень разной, январь нас удивит. Но удивит в хорошем плане, — цитирует эксперта РИА Новости.

Он добавил, что количество осадков не сильно превысит норму, а может даже и уложится в стандартный объём.

Зима в России может стать гораздо короче, чем обычно, а весна — продолжительнее. Это связано с глобальным потеплением, считает глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, в отдельных регионах зима может стать короче на десять и более дней. К тому же на территории страны увеличивается длительность теплового периода. Такой температурный сдвиг главный метеоролог страны связывает с «невероятным потеплением», которого раньше не было. Только за последние 30 лет температура воздуха в январе в среднем поднялась на два градуса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что солнечная и бесснежная погода покинула Центральный регион России, уступив циклону, который полностью изменит пейзаж за окном, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, почти две недели в регионе царила рекордно солнечная «марсианская» погода, однако все уже с нетерпением ждут снега.