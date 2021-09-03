Москвичам начнут возвращать часть платы за детский сад

Вернуть часть средств, потраченных на оплату содержания детей в детском саду, теперь можно через портал mos.ru. Размер компенсации рассчитывается пропорционально фактически внесённой сумме с учётом льгот и зависит от количества детей в семье. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

За получением услуги «Компенсация части родительской платы» могут обратиться родители или законные представители воспитанника детсада, подведомственного столичному департаменту образования и науки. При этом паспортные данные и законное представительство (родство или опека) должны быть подтверждены в личном кабинете на портале mos.ru.

Компенсация на первого ребенка составит 20% от внесённой платы, на второго — 50%, на третьего и последующих детей — 70%. При назначении компенсации учитываются все дети в возрасте до 18 лет, а также совершеннолетние, обучающиеся на очном отделении вузов до окончания обучения и не старше 23 лет. Сведения о заявителе и его детях автоматически загрузятся из личного кабинета. Реквизиты счета для ежеквартального перевода компенсации необходимо указать вручную. Заявление будет рассмотрено в течение десяти рабочих дней.