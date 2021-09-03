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Москвичам начнут возвращать часть платы за детский сад

11:24, 06 сентября 2021
Москвичам начнут возвращать часть платы за детский сад Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Вернуть часть средств, потраченных на оплату содержания детей в детском саду, теперь можно через портал mos.ru. Размер компенсации рассчитывается пропорционально фактически внесённой сумме с учётом льгот и зависит от количества детей в семье. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

За получением услуги «Компенсация части родительской платы» могут обратиться родители или законные представители воспитанника детсада, подведомственного столичному департаменту образования и науки. При этом паспортные данные и законное представительство (родство или опека) должны быть подтверждены в личном кабинете на портале mos.ru.

Компенсация на первого ребенка составит 20% от внесённой платы, на второго — 50%, на третьего и последующих детей — 70%. При назначении компенсации учитываются все дети в возрасте до 18 лет, а также совершеннолетние, обучающиеся на очном отделении вузов до окончания обучения и не старше 23 лет. Сведения о заявителе и его детях автоматически загрузятся из личного кабинета. Реквизиты счета для ежеквартального перевода компенсации необходимо указать вручную. Заявление будет рассмотрено в течение десяти рабочих дней.

Со 2 августа все российские семьи, независимо от уровня дохода, начали получать социальные выплаты 10 000 на ребёнка от шести до 18 лет, а также до 23 лет для детей с инвалидностью. Получить данную выплату успевают те, кто подаст заявление до 1 ноября 2021 года. Для выплаты на детей от восьми до 16 лет можно обратиться в клиентскую службу ПФР или на «Госуслуги». Единственное условие — гражданство РФ и проживание на территории РФ. Никаких дополнительных документов при подаче заявления через «Госуслуги» представлять не требуется.

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