Москвичам 16 января пообещали температуру воздуха выше нормы и без осадков

В Москве в воскресенье, 16 января, ожидается температура воздуха теплее нормы (минус три градуса). Также прогнозируется низкая вероятность осадков и облачность, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Временное затишье перед достаточно активной циклонической деятельностью, которая предстоит на следующей неделе. На атмосферных фронтах всё спокойно, передышка, ситуация будет определяться промежуточным гребнем антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, — уточнил Тишковец.

По словам синоптика, ветер будет 3–8 метров в секунду. Тишковец уточнил, что атмосферное давление будет слабо расти и составит 742 мм рт. ст., к вечеру оно начнёт падать. Возможны также слабые магнитные бури.

Ранее «жёлтый» уровень опасности погодных условий был объявлен в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Предупреждение в столичном регионе будет действовать до 11:00.

По уточнению синоптиков, «жёлтый» уровень является потенциально опасным. Накануне москвичей предупредили об ухудшении погоды, снегопаде и резком понижении атмосферного давления. Все городские службы в этот период перешли на усиленный режим работы.

В пятницу, 14 января, в столице было зафиксировано рекордно низкое давление. А на Крещение, по прогнозам синоптиков, в столицу вернутся сильные морозы.