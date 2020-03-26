Нарушитель ПДД устроил скандал в приёмной Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Он угрожал сотрудникам коронавирусом.
Посетитель заявил, что заражён COVID-19, однако этот диагноз не подтвердился,
В настоящий момент полицейские проводят проверку, нарушитель может быть привлечён к ответственности по статье о хулиганстве.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал чиновникам в Подмосковье сократить число деловых и массовых мероприятий, а также ограничить личный приём граждан из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.
Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.
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