Москвич продает пропуск на похороны Сталина за 100 тысяч рублей

Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости

Москвичи во время церемонии прощания с Иосифом Сталиным в Колонном зале Дома Союзов, Москва, 6 марта 1953 год

Житель Москвы выставил на продажу пропуск на похороны Иосифа Сталина. Объявление было размещено на сайте по продаже и покупке товаров и услуг. Продавец хочет получить за пропуск 100 тысяч рублей. По состоянию на 18:25 30 сентября товар не был продан.

Также на сайте были выставлены на продажу еще пять пропусков на похороны Сталина. Минимальная стоимость документа составляет 17 тысяч рублей. Продавец отметил, что пропуск является оригинальным, он был взят из семейного архива.

Глава партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович ранее предложил вернуть останки Сталина в мавзолей. Он объяснил инициативу тем, что «большинство россиян высоко оценивает заслуги Сталина в укреплении советской державы».

В ответ на это заявление правнук Сталина Селим Бенсаад сказал, что выступает в поддержку эксгумации, но с иной целью — провести ДНК-тест. По его словам, это помогло бы разоблачить самозванцев, выдающих себя за потомков советского лидера. При этом он отметил, что сам Сталин хотел, чтобы его похоронили рядом с женой Надеждой Аллилуевой на Новодевичьем кладбище.

Биограф семьи Сталиных Лана Паршина также заявила о необходимости эксгумации останков советского вождя. По ее мнению, у Кремлевской стены может быть похоронен другой человек.