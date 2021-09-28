Москвич пришёл к просветлению через изоляцию, голодание и зелёный чай

Константин Бахурин из Бронниц отказался от социальной жизни, от любых продуктов, кроме фруктов, и полтора года только пил зелёный чай. Сейчас он ведёт чайную терапию, оздоровительную гимнастику и практики медитации. Об этом Бахурин рассказал Lenta.ru.

Мужчина уволился с работы, расстался с девушкой и погрузился в духовные поиски в 27 лет. Он медитировал и ограничивал себя в еде: отказался от мяса, от продуктов животного происхождения, перешёл на сыроедение и отлично себя чувствовал. Затем на полтора года он отказался от еды вообще: не уставал, тренировался, бодрствовал по четверо суток.

В один момент он перешёл на зелёный чай, стал замечать телесные трансформации, мысленно путешествовал.

Мне представилась уникальная возможность пережить этот опыт в обычной московской квартире, тогда как некоторые на пути к просветлению ездят очень далеко: в Тибет или на север, — рассказал Бахурин.

Иногда мужчина всё-таки срывался и что-то съедал, а затем ощутил вред одного только чая — он вымывал кальций и обезвоживал.

К 33 годам накопились долги и Бахурину пришлось вернуться к общению с людьми, это получилось с трудом. Но он сказал, что теперь «обрёл себя» и помогает другим.

Ранее японский исследователь, доктор сельскохозяйственных наук Еити Фукусима заявил, что зелёный чай способен предотвратить развитие многих заболеваний, включая инсульт и некоторые виды рака. Он сослался на анализ последних эпидемиологических исследований.