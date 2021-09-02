Москвич потерял невесту, похищенную родственниками перед свадьбой

Москвич Виктор Данилов уже почти месяц ищет свою невесту, которую похитили её родственники в день бракосочетания. В полиции отказывают в возбуждении уголовного дела, сообщил РИА Новости адвокат мужчины Дмитрий Рощин.

Инцидент произошёл в центре Москвы на Тверской улице 11 августа. 22-летняя Юлия Борисова была увезена родственниками в неизвестном направлении. Полиция отказала в возбуждении уголовного дела после объяснений отца девушки, который заявил, что она находится на лечении в больнице в Балашихе.

При этом правоохранители не опросили саму девушку, не взяли от неё письменных пояснений о том, что с ней всё в порядке и она не имеет претензий к своим родителям, — сообщил Рощин.

Он добавил, что считает действия полиции непрофессиональными, и пообещал обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела в Пресненской межрайонной прокуратуре.

В свою очередь отец девушки во время опроса полицейскими заявил, что Данилов подсадил его дочь на наркотики, в связи с этим мужчина против отношений между молодыми людьми. Жених же считает, что его просто невзлюбили.

Момент похищения Борисовой в центре Москвы попал ранее на камеры видеонаблюдения. Девушку насильно посадили в машину родители и бабушка.