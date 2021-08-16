Москвич попытался застрелить сына своей сожительницы

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Прокуратура Москвы начала проверку по факту нападения мужчины на подростка с пистолетом. Москвич попытался застрелить 17-летнего сына своей сожительницы, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, рано утром 17 августа 2021 года на лестничной клетке жилого дома 46-летний мужчина произвёл выстрел в сторону 17-летнего сына своей сожительницы, — говорится в сообщении.

На момент происшествия мать юноши находилась на месте стрельбы. Подростка госпитализировали в одну из местных больниц с проникающим ранением. На текущий день жизни и здоровью юноши ничего не угрожает.

Прокуроры проводят проверку по факту произошедшего. Специалисты дадут оценку действиям матери и исполнению ею законодательства о защите прав несовершеннолетних.

Установлено, что стрелявший уже был до этого судим. Мать пострадавшего подростка воспитывает ещё троих детей. Прокуроры проверят условия их жизни. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Тульской области мужчина застрелил из ружья двухлетнюю девочку и ранил её мать. Возбуждено уголовное дело.