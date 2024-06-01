Москвич помог маме-утке перевести малышей через дорогу около «Москва-Сити» Москвич остановил поток машин около «Москва-Сити» из-за мамы-утки и утят

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отважный москвич остановил транспортный поток около делового центра «Москва-Сити», чтобы помочь маме-утке и ее малышам перейти через дорогу. Видео от очевидца опубликовал Telegram-канал «Мослента».

На кадрах видно, как мужчина, предупреждая рукой других водителей, переходит дорогу, аккуратно подгоняя утиное семейство. Все завершилось благополучно — утка и утята целыми и невредимыми оказались на другой стороне дороги.

Нередко переходящие дорогу животные становятся причиной ДТП. Так, в прошлом году на 86-м километре МКАД произошло ДТП с участием трех машин. Водитель грузовика увидел утят, резко нажал на педаль тормоза, но среагировать успели не все. Водителям, на пути которых оказались животные, лучше подать сигнал другим автомобилистам и не тормозить резко.

Ранее профессор Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд рассказал, чем грозит человеку купание в прудах, где живут утки и другие птицы. Так, отдыхающий может заразиться церкариозом, первые симптомы которого напоминают крапивницу. Купаться также не следует рядом с животноводческими фермами или частными хозпостройками.