Москвич получил 22 года тюрьмы за насилие над четырьмя детьми

Суд приговорил к 22 годам колонии особого режима жителя Москвы за сексуальное насилие по отношению к четырём несовершеннолетним мальчикам, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичных судов. Также мужчину лишили права работать в детских образовательных учреждениях. Отмечается, что у москвича уже имеется судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя столицы Александра Романова. <...> Суд приговорил Романова к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой в детских образовательных учреждениях, сроком на 20 лет, с ограничением свободы сроком на 2 года, — говорится в сообщении.

Суд установил, что с 9 января по 20 февраля 2021 года мужчина совершал в своём автомобиле насильственные действия сексуального характера против трёх знакомых ему мальчиков 14 лет и одного — 12 лет. Отмечается, что злоумышленник уже был судим за сексуальное преступление против несовершеннолетнего.

Ранее Госдума приняла в итоговом чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, ужесточающие наказание для педофилов. Теперь проживание педофила с детьми, занятие их воспитанием или образованием будет считаться отягчающим обстоятельством, а за укрывательство тяжких преступлений против детей будут предусмотрены санкции до года лишения свободы.