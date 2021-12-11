Москвич показал вид на мужской туалет из своего элитного ЖК

Житель Москвы показал вид из окна своей квартиры в новом элитном жилом комплексе. На кадрах видно, как в доме напротив мужчина справляет нужду в общественном туалете, где окна не затемнены. Видеозапись появилась в Telegram-канале «Мослента».

Мужчина уточнил, что представители застройщика ЖК «Match Point» рассказали, что жильё будет стоить дешевле, так как «вид из окна будет так себе». При этом они не уточнили, что это будет общественный туалет.

Ранее рязанец пожаловался на то, что дорожные службы укладывают асфальт прямо на лёд. Работы проводятся на улице Мирной, на опубликованном местным жителем снимке видно, как работники покрывают асфальтом заснеженную дорогу.

Он задался вопросом, куда обращаться, чтобы за «такое привлекли к ответственности». Он заявил, что вместо хорошей дороги работники службы «назло» делают ещё хуже.

Такой же случай произошёл в Новосибирске, там в соцсетях появилось множество жалоб жителей по поводу укладки асфальта. После этого мэр города Анатолий Локоть отдал распоряжение, чтобы лаборатория взяла пробы нового асфальтобетонного покрытия.