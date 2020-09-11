Москвич отомстил жене за тайных отдых в Турции

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Житель Москвы отомстил своей жене за то, что она тайно купила билеты в Турцию и уехала в отпуск без него.

Сотрудница управы столичного района «Аэропорт» внезапно исчезла, не сообщив никому о своих планах. На сообщения и звонки супруга женщина не отвечала. Узнав о том, что жена уехала за границу, москвич решил ей отомстить.

В полицию поступило заявление о том, что на работу не явилась сотрудница управы района «Аэропорт». Впоследствии явился её супруг в состоянии алкогольного опьянения с заявлением об увольнении, написанным от имени жены, — рассказал KP.RU источник.

В качестве причины увольнения мужчина назвал якобы запланированный переезд в Калининград.

Ранее в городе Елец на территории Липецкой области мужчина попытался поджечь машину своей жены. Женщина, в свою очередь, написала на супруга заявление в полицию. Жена правонарушителя рассказала, что у них с мужем произошла ссора на почве его ревности. В припадке мужчина выбежал из дома, желая отомстить супруге за неназванный проступок. Он захотел спалить её машину. Ревнивец облил автомобиль бензином и уже намеревался спалить транспортное средство жены, но был остановлен случайным прохожим, писал NEWS.ru.