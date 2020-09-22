Москвич обратился в полицию, узнав, что его жена снималась в порно

https://static.news.ru/photo/1991ea1c-fcb0-11ea-9ce2-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Житель Москвы обратился в полицию, узнав, что его жена до знакомства с ним снималась в фильмах для взрослых. Порноролик с участием супруги мужчине прислал незнакомец в социальной сети «ВКонтакте», впоследствии удаливший свой аккаунт.

Сейчас женщина работает помощником руководителя крупной компании и никак не рассчитывала, что о её актёрском прошлом узнает кто-либо. По её словам, видео с её участием предназначалось для Японии и не должно было попасть в российский сегмент Интернета.

Сейчас женщине 34 года, передаёт сайт телеканала РЕН ТВ. В съёмках она участвовала полтора десятка лет назад. Сама она утверждает, что ей тогда был 21 год, однако мужчина уверен, что ей даже не исполнилось 18-ти.

С какими именно требованиями москвич обратился в полицию, не уточняется. Однако известно, что анонимный «доброжелатель» смог посеять зерно раздора между супругами. После такого откровения они серьёзно поругались.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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