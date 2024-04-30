Москвич насадил себя на шампуры в день рождения «112»: нетрезвый москвич сел на пакет с шампурами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Москвы сел на пакет с шампурами в свой день рождения, информирует Telegram-канал «112». По данным канала, Алексей праздновал на природе.

Отмечается, что праздник шел хорошо вплоть до возвращения домой. Именинник оставил пакет с шампурами на полу кухни. Однако ввиду нетрезвого состояния Алексей сел мимо стула. Москвич оказался прямо на пакете с острыми предметами.

Скорая отвезла пострадавшего в Городскую клиническую больницу имени Ерамишанцева. Хирурги сняли Алексея с шампура. Москвич получил многочисленные колотые раны, которые медики обработали. Мужчину отпустили домой.

Ранее волонтеры спасли из воды полуобнаженного жителя Кургана, который вплавь отправился на затопленную дачу. На опубликованном видео слышно, как мужчина покрывает спасателей нецензурной лексикой.

Курганец решил проведать садовый дом. Однако его состояние было нетрезвым. Когда мужчина убедился, что вещи на месте, собрался назад, но течение было против. Пловец «путешествовал» между заборами и звал на помощь. Ожидавшая на берегу с ребенком супруга позвонила в МЧС. Выяснилось, что рядом дежурили добровольцы. Волонтеры услышали крики о помощи и спасли мужчину. Сейчас курганец находится дома.