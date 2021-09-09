Москве предрекли рост стоимости жилья

В Москве может увеличиться средняя стоимость квадратного метра в новостройках. Причину будущего роста цен специалисты видят в возросшей доли на столичном рынке квартир-студий. Об этом пишет Lenta.ru ссылаясь на слова заместителя директора департамента новостроек «ИНКОМ-Недвижимость» Валерия Кочеткова.

Как объяснил специалист, чем меньше площадь квартиры, тем выше цена одного «квадрата», поэтому происходит увеличение цены в эквиваленте квадратного метра.

В кризисные времена спрос на маленькие квартиры всегда растёт, а сегодня платёжеспособность населения находится на низком уровне, — отметил Кочетков.

Такое же мнение высказал изданию и руководитель департамента аналитики агентства недвижимости «Азбука Жилья» Ярослав Дарусенков. Он также считает, что рост доли студий приведёт к увеличению средней стоимости квадратного метра, однако произойдёт это нескоро. Пока студии всё еще остаются нишевым продуктом и на них нет взрывного спроса, добавил эксперт.

Ранее генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко рассказал о росте цен на жильё на 25% за два года. По его словам, строительство жилья в стране идёт опережающими темпами, в этом году планируется построить 84–85 млн квадратных метров.