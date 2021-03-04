«Москва живёт»: знакомый иностранец Путина поделился впечатлениями о России

https://static.news.ru/photo/ce20dd94-7ce4-11eb-ad2f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин сообщил о своём общении с другом-иностранцем, который приехал в Москву. Глава государства и его товарищ, имя которого не уточняется, обсудили жизнь во время пандемии.

Я могу с вами поделиться некоторыми вещами вот какого характера: я вчера вечером здесь, в Кремле, работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым, коллегой, который приехал. Он иностранец и приехал по делам в Россию, — сказал президент на встрече с волонтеёрами, участвующими в акции «Мы вместе».

Его друг удивился, что «Москва живёт». Он подчеркнул, что в крупных городах Европы редкие машины на улицах, «людей почти нет, всё закрыто».

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки COVID-19 официально подтвердили у 2150 жителей столицы, из них 775 были госпитализированы. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 985 284 москвичей.

За последние 24 часа от коронавируса в Москве вылечился 2421 человек, всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 905 521. В столичных больницах скончался от COVID-19 за сутки 51 пациент. Всего коронавирус унёс жизни 15 243 жителей Москвы.