Москва запускает программу для волонтёров старшего возраста

https://static.news.ru/photo/dcf7ad12-56f5-11eb-9bd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная программа «Молоды душой», в рамках которой москвичи старшего возраста смогут реализовать себя в добровольческой деятельности, заработает в столице.

В настоящее время в Москве ряды волонтёров старше 55 лет составляют более 600 человек. Программа предложит им больше возможностей для самореализации и общения, сообщает «Москва24».

Стать волонтёром смогут все желающие. Достаточно лишь заполнить анкету на сайте «Мосволонтёр». Добровольцы-новички пройдут тематическое обучение.

Сферой, способной изменить отношение к старости, назвала волонтёрство председатель комитета общественных связей и молодёжной политики мэрии Екатерина Драгунова.

«Серебряное» волонтёрство — это невероятно перспективное направление, ведь москвичи старшего возраста могут поделиться с нами своим жизненным опытом, мудростью, стать наставниками для молодёжи, — подчеркнула она.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин, поздравляя столичных волонтёров с Днём добровольца, поблагодарил их за работу. Он подчеркнул, что особую роль волонтёры стали играть во время пандемии коронавируса. По его словам, тысячи человек стали участниками акции «Мы вместе» и помогали одиноким, пожилым и многодетным москвичам.