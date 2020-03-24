https://static.news.ru/photo/8f9d96a2-6dd1-11ea-b14e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для единовременной материальной помощи москвичам старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции, город выделит 7,6 млрд рублей.

Средства поступят из резервного фонда. Соответствующее распоряжение принял президиум Москвы, передаёт ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал жителям столицы старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, с 26 марта по 14 апреля соблюдать домашний режим. Как писал NEWS.ru, пенсионеры получат материальную помощь в размере четырёх тысяч рублей и отсрочку по оплате услуг ЖКХ.

Аналогичную помощь окажут и власти Подмосковья. Там пенсионерам, вынужденным перейти в режим самоизоляции из-за коронавируса, выдадут по две тысячи рублей, писал NEWS.ru.