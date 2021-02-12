Москва выдала Риму участника мафиозной организации

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РФ выдала властям Италии находившегося в розыске участника мафиозной организации. Его обвиняют в вымогательстве денег с водителей, рассказали 13 февраля 2021 года в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Фигуранта зовут Вячеслав Бану. По данным силовиков, он с 2002 года по август 2011-го занимался незаконной деятельностью в составе вооружённой преступной транснациональной структуры. Оперативники вменяют мужчине 28 эпизодов, передаёт ТАСС со ссылкой на ГП РФ.

Бану в составе преступного сообщества, применяя насилие и угрожая применением насилия водителям транспортных средств, а также владелице молдавской транспортной компании, вымогал у них денежные средства в размере от €50 до €2060 за каждую перевозку, парковку на стоянках, подконтрольных преступной организации, — говорится в сообщении.

Суд Венеции в отношении Бану в 2013-м применил меру пресечения в виде предварительного заключения под стражу, его объявили в розыск.

Накануне подозреваемого в изнасиловании женщины экстрадировали в РФ из Польши. По данным российских оперативников, фигурант совершил преступление в 2015 году, заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ. Силовики считают, что мужчина изнасиловал женщину в Москве, в одном из общежитий столицы. Он пытался скрыться от следствия, позже был объявлен в международный розыск. В феврале 2019-го его задержали польские стражи порядка. После этого российская сторона обратилась к коллегам в Варшаве с просьбой выдать ей фигуранта для привлечения к уголовной ответственности.

Кроме того, в ноябре 2020-го Польша, по требованию Генпрокуратуры РФ, передала Москве Бесика Кочалидзе, которого обвиняют в убийстве школьника, совершённом 14 лет назад. По данным следствия, трагедия произошла в сентябре 2006 года во дворе московской школы № 563. Кочалидзе поссорился со своим одноклассником и зарезал его, писал NEWS.ru.