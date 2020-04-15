Москва введёт новые меры поддержки по мере развития ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/f91ae14e-7ee7-11ea-a8ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство Москвы может ввести дополнительные меры поддержки жителей столицы по мере развития ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 15 апреля сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, список существующих мер не является исчерпывающим и окончательным.

По мере развития ситуации будем вводить дополнительные меры поддержки, чтобы помочь москвичам, попавшим в трудную ситуацию, — написал Собянин на своём личном сайте.

Ранее власти Москвы сообщали, что в связи с пандемией они готовы направить 7 млрд рублей на помощь тем, кто в этот период потеряет работу. Также городское правительство выплатит по 4000 рублей гражданам старше 65 лет с хроническими заболеваниями. Имеющие право на бесплатное питание школьники смогут получить продуктовые наборы, а жители многоквартирных домов в столице и области будут иметь возможность не платить за капремонт до 30 июня.

По информации на 15 апреля, в России зафиксировано 21 102 случая коронавирусной инфекции, 1470 человек выздоровели. Умерли 170 пациентов. В Москве 13 002 заболевших, 1016 выздоровели, 95 скончались.

Как передавал NEWS.ru, ограничения в столице, введённые на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа, стали серьёзным ударом по привычному для жителей Москвы образу жизни. С таким заявлением выступил мэр города Сергей Собянин.