Москва вновь стала лидером в РФ по суточному приросту пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/1a1a18c2-442e-11eb-8e5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

За минувшие сутки в российской столице коронавирус диагностирован ещё у 7237 человек. Таким образом, Москва вновь стала лидером среди субъектов РФ по числу выявленных случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с распространением коронавируса. Согласно им, общее число выявленных в столице случаев заражения достигло 750 934.

Успешно завершили лечение и выписались из московских больниц за последние 24 часа 5003 пациента с коронавирусом. Всего с начала пандемии победить болезнь удалось 577 544 москвичам. 71 пациент с диагностированным ранее COVID-19 скончался за минувшие сутки. Всего жертвами пандемии в Москве стали 10 540 человек.

Распределение по субъектам: 1 — Москва, 7237, 2 — Санкт-Петербург, 3760, 3 — Московская область, 1498, — гласит сообщение.

Ранее NEWS.ru писал о том, что москвичам, которые посещают кафе, рестораны, бары и другие заведения, работающие вопреки указу властей столицы в ночное время, штрафы не грозят, ответственность за эти нарушения целиком и полностью ложится на плечи владельцев этих заведений, заявил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.