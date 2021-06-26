Москва вновь побила рекорд по смертям от коронавирусной инфекции

В российской столице второй день подряд фиксируется суточный рекорд по смертности от коронавирусной инфекции. По данным на утро 25 июня, за сутки умерли 98 человек, накануне — 92. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в Москве было выявлено 7916 новых случаев, излечились 4558 человек. Общее число заболевших за всё время пандемии в столице составляет 1 323 757 человек, излечились 1 135 580, скончались 21 876 пациентов.

Ранее стало известно, что московские власти отменят ограничения по работе столичных ресторанов и кафе в ночное время для заведений, которые внедрили систему QR-кодов. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг мегаполиса Алексей Немерюк во время совещания с представителями общепита.

23 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на процедуру вакцинации от коронавируса за сутки записалось рекордное число жителей столицы — около 60 тысяч человек. По его словам, это означает, что в ближайшие месяцы горожане получат надёжную защиту от вируса и столица сможет вернуться к нормальной жизни. Мэр отметил, что эпидемиологическая ситуация остаётся сложной и город приближается к пику заболеваемости.