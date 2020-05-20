Общество

Москва утвердила стипендию проходящим переобучение женщинам с детьми

16:44, 20 мая 2020
Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Столичные власти утвердили для женщин с детьми, которые проходят переобучение, стипендию в 12,1 тысячи рублей. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом стало известно 20 мая из обнародованных материалов к заседанию президиума городского правительства.

Размер стипендии для женщин с детьми дошкольного возраста, участвующих в городской программе обучения, составит 12 130 рублей в месяц. Постановление подписал мэр Сергей Собянин, — приводит сообщение ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, на переобучение женщин, находящихся в декретном отпуске, в рамках национального проекта «Демография» ежегодно с 2020 года будут выделять два миллиарда рублей.

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