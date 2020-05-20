Москва утвердила стипендию проходящим переобучение женщинам с детьми

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Власти Мурманской области и компания «Норильский никель» решили превратить законсервированную Кольскую сверхглубокую скважину в объект промышленного туризма. С 1991 года она входит в Книгу рекордов Гиннесса.

По словам замгубернатора области Ольги Кузнецовой, туристический потенциал скважины обусловлен близостью Норвегии и действием безвизового режима по обе стороны границы. Пробуренная в 1970-х годах исследовательская скважина уходит на 12 километров...