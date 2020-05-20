Москва утвердила стипендию проходящим переобучение женщинам с детьми

Столичные власти утвердили для женщин с детьми, которые проходят переобучение, стипендию в 12,1 тысячи рублей. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Об этом стало известно 20 мая из обнародованных материалов к заседанию президиума городского правительства.
Размер стипендии для женщин с детьми дошкольного возраста, участвующих в городской программе обучения, составит 12 130 рублей в месяц. Постановление подписал мэр Сергей Собянин, — приводит сообщение ТАСС.
Как ранее передавал NEWS.ru, на переобучение женщин, находящихся в декретном отпуске, в рамках национального проекта «Демография» ежегодно с 2020 года будут выделять два миллиарда рублей.