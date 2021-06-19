https://static.news.ru/photo/1b5b35b4-d0eb-11eb-ab6d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва установила рекорд по заболеваемости COVID-19 за всё время пандемии. За последние сутки заболели 9120 жителей, передаёт оперштаб. Днём ранее медики выявили 9056 случаев.

За минувшие 24 часа в столице скончались 76 пациентов с COVID-19, а всего — свыше 21 тысяч. Вылечились за сутки 3395 человек и более миллиона москвичей за всё время пандемии.

Медики выявили в России 17 906 случаев COVID-19 за сутки в 85 субъектах. У 17,9% инфицированных не было клинических симптомов недуга. За минувшие 24 часа от коронавируса умерли 466 граждан. Выздоровели — 10 684.

За всё время пандемии в РФ зарегистрировали 5 299 215 случаев COVID-19 в 85 регионах, скончались 128 911 человек, выздоровели — 4 861 343. В Москве за последние сутки заболели 9120 жителей, в Подмосковье — 1456, в Санкт-Петербурге — 996.

Коечный фонд Москвы для лечения COVID-больных собираются увеличить за две недели до 24 тысяч, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, сейчас в мегаполисе развернули около 17 тысяч коек. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие дополнительных ограничений, связанных с распространением коронавируса, до 29 июня включительно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что людей, ранее прошедших вакцинацию от коронавируса, необходимо прививать повторно, поскольку у них закончились антитела. По его словам, ревакцинация является жизненной необходимостью.