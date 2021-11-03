Москва: третий поход за ЭКСПО

Заявочное окно на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2030 закрылось. В число официально объявленных кандидатов вошли Москва, Рим, Эр-Риад, Пуссан и даже Одесса. Учитывая приверженность жюри к континентальной ротации, после нынешней выставки в Дубае и Осаке-2025 шансы корейцев и саудитов невелики.

Надо сказать, что две прошедшие у нас Олимпиады и громкий чемпионат мира по футболу не только остаются веским подтверждением организационных возможностей России, но и событиями, реально объединившими страну поверх политических пристрастий и социального расслоения. А вот с проведением ЭКСПО, события грандиозного, длящегося в среднем полгода и привлекающего сотни тысяч туристов, нам как-то особенно не везло. Между тем попытки заполучить к себе всемирный смотр народных достижений делались неоднократно.

Гавриил Григоров/ТАСС

Собственно, впервые Москва подала свою заявку на проведение ЭКСПО ещё в шестидесятых годах. Тогда же была выработана оригинальная диспозиция будущей выставки, центральной улицей которой должна была стать сама Москва-река. По берегам главной водной артерии столицы и должны были располагаться многочисленные павильоны стран. А водные трамвайчики готовились играть роль выставочного транспорта, облегчающего передвижение зрителей по довольно большой дистанции. Но заявка ещё советской столицы была отклонена.

Ту же концепцию вспомнили уже в начале нулевых, когда Москва вновь решила посостязаться за право стать столицей ЭКСПО. Но городская администрация во главе с Юрием Лужковым решила пойти другим, вполне сухопутным путём. За основу предполагали взять территорию нынешней ВВЦ (прежняя ВДНХ) в едином комплексе с Ботаническим садом. Решение представлялось разумным: главный московский выставочный центр стабильно входит в 50 крупнейших выставок планеты.

И надо отметить, что поданная заявка дала импульс к возрождению выставки, которая в 90-х превратилась в разновидность бессистемного базара, жившего по законам, далёким от международных стандартов. Москва выступала акционером выставки вместе с центральным правительством России, но была готова взять на себя все основные затраты, в том числе и на проводившуюся по всему миру агитационную кампанию в поддержку кандидатуры Белокаменной. Памятником тех событий стала монорельсовая дорога, которая сооружалась в качестве одного из инфраструктурных элементов будущей выставки, тогда линию предполагали продлить аж до Рижского вокзала. Но, как говорится, не сложилось.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Затем на ЭКСПО вроде бы решительно претендовал и Екатеринбург, но с тем же результатом, что и Москва. И вот уже третья попытка российской столицы стать выставочной Меккой мира, на этот раз в 2030 году.

Конечно, кампания в поддержку кандидатуры Москвы только-только начнётся, чтобы в оставшееся до июня 2022 года время обосновать её преимущества перед соперниками. Интересно, войдёт ли в новую концепцию размещения ЭКСПО что-то из прежде наработанного. Новым, без сомнения, станет активное использование в проведении такой кампании социальных сетей, чего и близко не было 20 лет назад.

А главное, ЭКСПО –— проект, который позволит в чём-то заглянуть за сакраментальный 2024 год, который многим видится то ли концом света, то ли временем полного и непредсказуемого перелома.

Конечно, можно пошутить, что, мол, бог любит троицу. Но в 2030 году страна отметит 85-летие Великой Победы, да и московской Олимпиаде исполнится 50 лет. Время новых проектов явно пришло.